Руководитель отдела департамента юстиции ЗКО Жулдыз Зинедденова рассказала, что в рамках совместного рейда частных судебных исполнителей и департамента полиции был задержан мужчина, который задолжал по алиментам 2,5 миллиона тенге. Задержание произошло в момент, когда он управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

— Задержанному выписали административный протокол по статье 608 Кодекса РК "Об административных правонарушениях". Назначив арест на 15 суток, а его автомобиль CHEVROLET AVEO помещен на штрафстоянку с целью последующей оценки и продажи на аукционе, — сказала Жулдыз Зинедденова.

С начала года судебные исполнители передали взыскателям имущество должников на сумму более 20 миллионов тенге. В этот список вошли частный дом, квартира, земельный участок, автомобиль и доля в имуществе.