Судебная коллегия по гражданским делам Атырауского областного суда рассмотрела гражданское дело по иску представителя недееспособной женщины к ответчику, АО и ТОО. Представитель просил признать сделки недействительными, мотивируя тем, что ответчик обманув женщину, оформил на нее кредиты в разных кредитных учреждениях.

Решением Атырауского городского суда были признаны недействительными ряд договоров банковского займа. Однако ответчики не согласились с этим и решили обжаловать решение. Они просили коллегию отменить решение суда первой инстанции.

Оказалось, что ответчик оформил кредит на имя женщины, которая решением суда признана недееспособной из-за психического заболевания.

Суд первой инстанции, удовлетворяя иск, указал, что в момент подписания спорных договоров она не понимала значение своих действий. Коллегия назначила повторную психиатрическую экспертизу, которая подтвердила у неё умственную отсталость.

В связи с чем, решение суда первой инстанции оставлено без изменения, апелляционные жалобы ответчиков – без удовлетворения.