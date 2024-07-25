Порядка 4,9 млрд тенге выделено из резерва Правительства РК акимату Западно-Казахстанской области для обеспечения бесперебойного прохождения следующего отопительного сезона. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Олжас Бектенов.

Как выяснилось, средства выделяются на реконструкцию двух тепломагистралей в Уральске. Они входят в перечень 19 теплоисточников из «красной зоны» риска.

- Премьер-Министр Олжас Бектенов в ходе рабочей поездки в регион в феврале текущего года поручил акимату подготовить документацию по объектам теплообеспечения, требующим безотлагательной реконструкции. Подготовили проекты по тепломагистралям ТМ-5 и ТМ-2. Тепломагистраль ТМ-5 в Уральске протяженностью 1,6 км был введен в эксплуатацию в 1987 году, его износ составляет 80%. На ремонтные работы выделено почти 574 млн тенге. Второй проект включает реконструкцию 4 км тепломагистрали ТМ-2, уровень изношенности которого составляет 75%. Предусмотрено финансирование в размере 4,3 млрд тенге. Капитальный ремонт на обоих участках не проводился ни разу. Выделение финансовых средств поможет обеспечить бесперебойное теплоснабжение 106 многоэтажных домов и порядка 20 социальных объектов: это 24 тысячи абонентов, детсады, школы, колледжи, больницы и поликлиники, - говорится в сообщении.