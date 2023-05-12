– Объём утвержденных инвестиций в 2023 году составляет 11,7 миллиарда тенге, на эти средства планируется провести капитальный и текущий ремонты более двух тысяч инженерных сетей. Ожидается, что средний износ по всем линиям снизится примерно на 1%. Что касается теплоэнергетической отрасли, то по области действуют два субъекта естественной монополии по долгосрочным тарифам (АО «Жайыктеплоэнерго», ГКП «Аксайжылукуат» — прим. автора). Эти предприятия находятся в государственной собственности и обслуживают население. В 2023 году на предприятии утверждены инвестиции на 4.8 миллиарда тенге, 3.8 из которых предусмотрены для бюджетных инвестиций, за счёт собственных средств — один миллиард тенге, — сказал Мирас Мулкай.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Руководитель управления энергетики и ЖКХ по ЗКО Мирас Мулкай говорит, что на сегодня износ сетей электроснабжения составляет 82%, сетей теплоснабжения — 50,4%, водопроводных сетей — 60,5%, канализационных сетей — 61,3%. Однако с 2023 по 2028 годы планируется реконструкция, капитальный и текущий ремонты более четырёх тысяч километров инженерных сетей. Тогда износ электросетей снизится на 20%, теплосетей — на 3,4%, водопроводных сетей — на 6,5% и канализационных сетей — на 5,3%.Руководитель управления также подчеркнул, что по республике в «красной зоне» по износу оборудования находится уральский ТЭЦ. Общий износ — 88%, 11 зданий находятся в аварийном состоянии. В этом году власти планируют объявить конкурс на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию и капитальный ремонт пяти производственных зданий ТЭЦ — это газотурбинная установка, основной корпус, комплектование тепловых сетей, мастерские механического ремонта, служебно-бытовой корпус. После получения положительного заключения госэкспертизы проекта в отраслевое министерство направят бюджетную заявку на выделение средств. Разработку ПСД по остальным шести зданиям начнут в 2024 году. Что касается жёлтой зоны, то общий износ тепловых сетей АО «Жайыктеплоэнерго» составляет 50,4%. В этом году до отопительного сезона будут капитально отремонтированы 5,6 километров теплосетей за счёт средств АО «Жайыктеплоэнерго». Кроме того, в Уральске возникает необходимость реконструкции тепломагистралей №2 и №5 общей протяженностью 5,6 километра. В настоящее время, по словам Мираса Мулкая, готовится ПСД. В ТЭЦ идёт реконструкция турбоагрегата и градирни. Турбинную установку собираются запустить до конца 2023 года. Замена турбинной установки, к слову, предусматривает увеличение вырабатываемой электроэнергии в объёме порядка 12 МВт. Градирню (устройство для охлаждения большого количества воды) же планируют запустить в первом полугодии. В результате сократится объём технического водопользования из реки Урал для нужд теплоэлектроцентрали и прекратится обратный сброс теплообменных вод в реку Урал. Соответственно, экономия составит четыре миллиона кубометров воды в год. Кроме того, из республиканского бюджета на 2023 год выделено 637 миллиона тенге на реализацию проектов реконструкции распределительных устройств 3,15 кВ водозабора ТЭЦ и строительства новой котельной в поселке Зачаганск.