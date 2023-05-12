Его покажут сегодня, 12 мая. Отношусь отрицательно - Токаев о хвалебных одах Фото из архива: Берік Уәли/Facebook Пресс-служба Акорды сообщила, что 12 мая, сегодня, в эфире китайского телеканала CCTV покажут интервью Касым-Жомарта Токаева.
— В преддверии государственного визита в КНР президент ответит на вопросы программы Leaders Talk, касающиеся перспектив развития политического, экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества нашей страны с Китаем, истории и сегодняшнего дня казахско-китайских отношений, глобальной и региональной политики, — говорится в сообщении.
Программа Leaders Talk специализируется на освещении международной проблематики. Ранее эксклюзивные интервью программе давали более 20 глав государств и руководителей мировых организаций. Стоит отметить, что Токаев говорит на нескольких языках, включая китайский. В Казахстане он давал интервью дважды, после январских событий. Одно он дал телеканалу QAZAQSTAN, второе — «Хабару». Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.