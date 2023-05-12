ТОО «ЗапКаз РЭК» обслуживает 20,5 тысяч километров сетей области;

АО «Аксайгазпромэнерго» — сети Карачаганакского газоконденсатного месторождения и Жарсуатского водозабора;

ТОО «Международный аэропорт имени М.Маметова» — электрические сети аэропорта;

ТОО «Куат-Энерго» – объекты электроснабжения АО «НК «Қазақстан темір жолы»;

АО «Западно-Казахстанская машиностроительная компания» — сети предприятий.

– Утверждённая сумма инвестиций в 2023 году составила 3,1 миллиард тенге, в том числе бюджетные инвестиционные проекты – 1,9 миллиарда тенге, собственные средства – 1,2 миллиарда тенге. За счёт собственных средств будут проводить модернизацию оборудования семи подстанций и реконструкцию 1 967,5 километров сети различного класса напряжения. Ожидаемое снижение износа — 0,8%, - сказал Мирас Мулкай.

В регионе работают пять компаний по передаче электрической энергии по долгосрочным тарифам:По информации руководителя управления энергетики и ЖКХ Мираса Мулкая, четыре субъекта находятся в частной собственности, один — в коммунальной собственности.Выяснилось, что ТОО «ЗапКаз РЭК» находится в «красной зоне» группы риска. Износ сетей превышает 82%. Для снижения износа до 62% проведут реконструкцию более двух тысяч километров сетей. В этом году из республиканского бюджета на реализацию проекта «Реконструкция воздушных линий 110 кВ (Акжайыкский, Байтерекский, Таскалинский районы и Уральск) протяжённостью 138,1 километров» выделено 1,9 миллиарда тенге. Сейчас объявлены конкурсные процедуры. До конца года, по словам Мираса Мулкая, будет разработана проектно-сметная документация по 11 проектам. Мероприятия по реконструкции позволят улучшить качество услуг электроснабжения в 81 населённом пункте 12 районов области и города.