– На этом отрезке находятся 35 предприятий, некоторые из них перейдут на дистанционный режим работы. А те, кто не может работать удаленно (АЗС, СТО — прим. автора) будут временно закрыты. Извещения всем предприятиям уже высланы. На этот участок мы отвели свыше месяца, то есть до конца июня планируем завершить работы от улицы Датова до улицы Тюленина. В интересах горожан будем стараться закончить раньше срока, — пояснил Азамат Халелов.К слову, по проекту предусмотрено расширение дороги до шести полос, установка двухконтурного освещения, строительство тротуаров и пешеходной дорожки. Все транзитные маршруты, в том числе и грузовые, будут проезжать по улице С.Тюленина. Внутригородские авто — по проспекту Абулхаир хана и С. Датова. Кстати, ремонт улицы С. Датова планируют закончить до 14 мая и открыть по ней движение. Проблем с общественным транспортом также не должно возникнуть, так как по этому отрезку пассажирские автобусы не курсируют. По завершению этого отрезка капремонт продолжится на отрезке дороги между улицами Карбышева и Курмангалиева. Полностью завершить ремонтные работы планируют за два года. С момента сдачи гарантия на новую дорогу составит два года. По данным заместителя директора ТОО «Адал Арна» Жандаулета Нурлыбаева, к ремонту привлекут около 80 рабочих и 30 единиц техники. С инертными материалами и битумом, по его словам, также проблем не возникнет. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
