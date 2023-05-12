Дамире Сманкуловой отменили штраф, передаёт портал «Мой ГОРОД».
Фото Медета МЕДРЕСОВА
14 апреля в редакцию «МГ» обратилась жительница Уральска Дамира Сманкулова. Её оштрафовали за объезд глубокой ямы на дороге. Тогда Дамира отказалась подписывать протокол. Ей сказали, что она должна приехать в управление полиции, но женщина отказалась.
В пресс-службе департамента полиции ЗКО пояснили, что женщине выписали административный протокол по статье 595 КоАП РК «Нарушение правил маневрирования». Сумма штрафа составила 17 тысяч тенге
. Позже женщина обратилась в суд. Четвёртого мая состоялось первое судебное заседание, где Дамира заявила, что не согласна со штрафом и попросила отменить решение
. К слову, у полицейского не оказалось видеофиксации нарушения.
Сегодня, 12 мая, судья административного суда Уральска Ботагоз Баймуханова огласила решение.
— Жалобу Сманкуловой удовлетворить. Наложение административного взыскания Асановым — отменить. Производство прекратить в связи с недоказанностью действий состава административного нарушения. На постановление может быть подана жалоба в течение 10 дней, — пояснила Ботагоз Баймуханова.
Судья отметила, что в ходе заседании должностным лицом не представлены доказательства. В материалах дела имеется рапорт сотрудника, протокол об административном нарушении, где указано, что водитель при перестроении не включил поворотник. Однако не указано, что создал помеху другим участникам движения. Суд руководствовался только доказательствами, представленными в судебном заседании.
@mgorod.kz2022 #Уральск #новостиМойГород #Qazaqstan #суд #отменаштрафа ♬ оригинальный звук - mgorod.kz
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.