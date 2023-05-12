Росту тарифов будет способствовать уровень фактической инфляции, а также износ инженерных инфраструктур в области, что требует привлечение значительных инвестиций, передаёт портал «Мой ГОРОД».
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Руководитель департамента комитета по регулированию естественных монополий по ЗКО Гулжаз Казбекова отметила, что в стране изношены
две трети сетей электроснабжения, 57% тепловых коммуникаций и почти половина водопроводных сетей. И эти цифры говорят сами за себя. А искусственное сдерживание тарифов чревато веерными отключениями, авариями, и, как итог, угрозой здоровью и жизни граждан.
– На монопольных рынках необходимо перейти к новой тарифной политике «Тариф в обмен на инвестиции». Во исполнение данного поручения в настоящее время внесён ряд мероприятий, в том числе изменение в действующие законодательные акты в сфере естественных монополий, — отметила Гулжаз Казбекова.
По словам руководителя ДКРЕМ по ЗКО, в этом году значительного роста тарифов на коммунальные услуги в области не было. Так, при годовой инфляции около 20% рост цен на платные услуги составил 14,1%. При этом тарифы в ЗКО за последние годы не поднялись выше минимального уровня индекса инфляции, что составляет порядка 4-6%. То есть уровень роста тарифов не был значительным, так как в первом полугодии 2022 года ввели мораторий на повышение тарифов.
– К примеру, тарифы на отопление не менялись с 2019 года, рост тарифа на холодную воду составил 3.69%, канализация — на 4.98%, электроэнергия — на 10%, газоснабжение для населения — снижение на 1%. В то же время в перспективе рост тарифов в коммунальной сфере неизбежен, учитывая уровень фактической инфляции, а также износ инженерных инфраструктур в области, что требует привлечение значительных инвестиций. На сегодня уровень износа коммунальных сетей по региону в среднем составляет около 60%. Результатом проверкой установлено, что в АО «Жайыктеплоэнерго», оказывающее услуги теплоснабжения в Уральске, уровень износа тепловых сетей и сооружений высокий и превышает критический уровень, — подчеркнула Казбекова.
Для улучшения состояния сетей и качества оказываемых регулируемых услуг внесены изменения и дополнения в закон. Так, к примеру, ранее основаниями изменения утвержденного тарифа до истечения его срока действия является изменение стоимости стратегических товаров, увеличение объёмов предоставляемых регулируемых услуг, изменение ставок налогов и других обязательных платежей в бюджет в соответствии с налоговым законодательством РК.
Однако после внесения изменении в законодательство, дополнительно субъекты могут обращаться по таким основаниям, как изменение среднемесячной номинальной заработной платы одного работника по видам экономической деятельности в регионе, получение на баланс и в доверительное управление имущества, увеличение утвержденной инвестиционной программы. Другими словами, монополисты смогут подавать заявки на изменение тарифа
по дополнительным причинам.
– Ведётся работа по улучшению инвестиционной привлекательности сектора коммунальных услуг. Программа предусматривает снижение уровня износа инженерной инфраструктуры за счёт роста тарифов, в том числе средних. Соответственно, это может привести к росту социальной напряжённости на основе значительного роста уровня тарифов. В этой связи разрабатываются методы реализации поручения путём достижения баланса интересов потребителей и субъектов естественных монополий. Одним из вариантов предлагается разделить объём инвестиции путём распределения нагрузки на конечные тарифы на несколько лет, то есть до 2030 года и в итоге снизить уровень износа на 15%, — рассказала Гулжаз Кабекова.
Уровень тарифа зависит от заявки, представленной субъектом естественной монополии (далее - СЕМ)
, представленная заявка рассматривается тщательно, в индивидуальном порядке, привлекается общественность и экспертов. На данный момент уровень роста тарифов неизвестен, но повышение тарифов будет осуществляться поэтапно. В тариф, кстати, пообещали включить и повышение заработной платы сотрудников предприятий, а также содержание и обслуживание бесхозных сетей в случае передачи на баланс субъектам. Все мероприятия будут реализованы поэтапно принимая во внимание все факторы и особенности регионов.
