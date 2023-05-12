Финансирование самого клуба сократили до 400 миллионов тенге, передаёт портал «Мой ГОРОД».
Фото из архива «МГ»
Управление физической культуры и спорта ЗКО ежегодно проводит конкурс для подготовки и обеспечения детских, юношеских, молодёжных и взрослых команд к республиканским и международным соревнованиям. Победителем конкурса, как единственная футбольная команда в регионе, выступает клуб «Акжайык».
В 2022 году компания Dat Sport выиграла конкурс и выполняли услуги по привлечению ФК и спортсменов области к участию в чемпионатах республики. На эти цели в прошлом году выделили более одного миллиарда тенге.
— Много вопросов было к Dat Sport по реализации услуги, высказано много критики о приоритете в команде зарубежных спортсменов. Одной из причин можно считать подписание большого количества новых игроков, не соответствующих уровню премьер лиги. Хочется отметить, что в прошлом году у руководства клуба была хорошая возможность оптимально расходовать средства. В том числе грамотно направить их на поддержку детско-юношеского футбола. Однако, как показали итоги года, этого сделано не было. Поэтому финансирование сокращено. И с целью развития футбола среди детей и юношей 200 миллионов тенге перенаправлены на открытие отделения футбола в СДЮСШОР № 1. В текущем году для обеспечения участия в республиканских соревнованиях руководству академии «Акжайык» предложили закрепить спортсменов с СДЮСШОР № 1. Таким образом воспитанники академии имели бы возможность принять участие в соревнованиях, но руководство клуба отказалось. Хотим отметить, что частному футбольному клубу «Акжайык» ничего не мешает вкладывать свои средства, — пояснил глава управления Каймен Есендияров.
Он напомнил, что в этом году финансирование ФК сократили до 400 миллионов тенге.
Между тем директор футбольного клуба Манарбек Ержанов отметил, что помимо выделенных из бюджета денег, в прошлом году учредитель внёс личные средства на погашение налогов и расходов клуба.
— Выделенных в это году средств не хватает на содержание футбольного центра. Мы сократили фонд заработной платы в два раза в связи с удержанием цен на товары и услуги. Средняя зарплата игроков — 350-450 тысяч тенге. Мы не покупаем легионеров, они переходят в наш клуб как свободные агенты. По требованиям лицензирования первой лиги есть лимит на иностранных игроков, не более семи человек. В нашей команде играют шесть футболистов. Футбольный центр участвует на всех турах чемпионата Казахстана по девяти возрастным категориям, но и тут идёт нехватка средств, — ответил Ержанов.
Сейчас на стадионе меняют фасад и делают внутренний ремонт. ФК намерен купить новый автобус и 20 тонн материала для искусственного газона. На средства учредителя в июне планируют отремонтировать трибуны.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!