По данным «Казгидромета», 13 мая ночью на севере ЗКО ожидается гроза. Порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду.

В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +17..+19 градусов, ночью похолодает до +7..+9 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.

В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +21..+23 градусов, ночью +10..+12 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.

В Актобе прогнозируют дождь. Днём ожидается до +14..+16 градусов. Ночью похолодает до +8..+10 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.

В Актау — переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +20..+22 градусов, ночью опустятся до +12..+14 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.

В Алматы ожидается дождь. В дневное время температура воздуха составит +24..+26 градусов, ночью похолодает до +15..+17 градусов. Ветер до 13 метров в секунду

По республике ожидается усиление ветра, в южных регионах — пыльные бури.