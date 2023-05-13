Трагедия произошла в Карасайском районе четвёртого мая. 2,5 тысячи школьников ЗКО заболели ОРВИ Иллюстративное фото из «МГ» Отец 1984 года рождения  и четверо детей (дочь 2010 года рождения и сыновья 2008, 2013, 2018 годов рождения) скончались. Мать детей доставили в реанимацию в тяжёлом состоянии.   В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области сообщили, что по результатам проведенных исследований и замеров обнаружены следы угарного газа в воздухе жилого дома (в пределах 1,1-1,3 мг).
— В крови отравившихся выявлено наличие карбоксигемоолобина, что указывает на отравление угарным газом. По результатам осмотра и лабораторных данных выставлен диагноз: токсическое действие угарного газа, — пояснили в ведомстве.
Угарный газ - бесцветный ядовитый газ без вкуса и запаха. Он легко вступает в реакцию с гемоглобином, образуя неспособный транспортировать кислород в ткани карбоксигемоглобин.  