— Причина доначисления – неверное указание кода ТН ВЭД (товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза) при импорте грузового авто. Импортированный товар полностью соответствовал заявленному коду, изначально рассчитанные и оплаченные при оформлении таможенные платежи и налоги соответствуют законодательству, — пояснили в ведомстве.

В Антикоррупционной службе по ЗКО сообщили, что управление госдоходов Уральска выставило бизнесмену уведомление о начислении дополнительных 40 миллионов тенге налоговой задолженности.По рекомендации департамента управление госдоходов уведомление отозвало.