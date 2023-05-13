Чиновницу подозревают в хищении бюджетных средств. В Алматы осудили хакеров, похитивших у банков миллиарды тенге Иллюстративное фото из архива "МГ" В Антикоррупционной службе Алматинской области сообщили, что в отношении главы управления культуры ведется досудебное расследование по факту присвоения и растраты вверенных бюджетных средств. По уголовному делу проходят ещё несколько подозреваемых.
— Деньги были обналичены и использованы по собственному усмотрению, – говорится в сообщении.
По данным Антикора, глава управления уже две недели находится под стражей. Арест подозреваемой на период следствия санкционировал Илийский районный суд. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.