— Деньги были обналичены и использованы по собственному усмотрению, – говорится в сообщении.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В Антикоррупционной службе Алматинской области сообщили, что в отношении главы управления культуры ведется досудебное расследование по факту присвоения и растраты вверенных бюджетных средств. По уголовному делу проходят ещё несколько подозреваемых.По данным Антикора, глава управления уже две недели находится под стражей. Арест подозреваемой на период следствия санкционировал Илийский районный суд.