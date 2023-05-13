— В настоящее время частое отключение горячего водоснабжения в Зачаганске, связано с подготовкой к отопительному сезону. Планируется заменить все тепловые и горячего водоснабжения сети. От горячего водоснабжения отключены дома расположенные по адресам: улица Монкеулы 105, 105/1, 85/4, 108/2, 108/5, 108/6, — пояснили в АО "Жаыйктеплоэнерго".

Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в АО "Жайыктеплоэнерго", в период весенних паводков в Зачаганске талыми и дождевыми водами затапливало подземные каналы, что привело к износу трубопроводов.