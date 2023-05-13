— Я думал... значит недоглядели, не пролечили как надо. И тогда решил — я хочу, чтобы никто не умирал, чтобы люди не знали боли. Мечтал вырасти и помогать пациентам, дарить им надежду. Сейчас очень люблю свою профессию. Самое прекрасное — это видеть довольного улыбающегося пациента, — рассказал медицинский брат.

— В кардиологии есть тяжёлые пациенты с непростыми диагнозами: острый коронарный синдром, ишемическая болезнь, инфаркт. Здесь предугадать невозможно: пациент сейчас сидит и улыбается, ты отвернёшься на секунду, а у него же инфаркт. Надо всегда быть наготове, — рассказал старший медбрат.

— Сейчас даже мужчинам-врачам больше доверяют. Роженицы в гинекологии ищут именно мужчин. Мы умеем выслушивать, мы никогда не грубим и понимаем боль пациента. Медбратья переживают её вместе с больным. И не всегда нужны обезболивающие, иногда помогают разговоры, поддержка, забота, — говорит специалист.

В 2005 году Адылжан окончил медицинский колледж по специальности «лечебное дело». Куда поступать, вопросов не было — он с детства знал, что хочет работать медиком. Когда Адылжан был ребёнком, его близкий родственник покинул этот мир из-за болезни.Мужчина признаётся, после первых двух лет работы предложение перепрофилироваться его соблазнило. Скромная зарплата медицинского работника, большая ответственность, переработки, всё это сыграло свою роль. Адылжан успешно показал себя и в других сферах, но понял, что жить без медицины он не может и вернулся в больницу. Вот уже почти 13 лет он помогает пациентам четвёртой городской клинической больницы. Три из них он совмещал со сменами в Центре медицины катастроф.10 лет Адылжан был медбратом, потом стал старшим медицинском братом, а сегодня он возглавляет бригаду медсестёр в отделении кардиологии. Под его началом трудятся 23 человека, работу каждого из них он тщательно контролирует, ведь речь идёт о человеческой жизни.Сегодня пациенты мужчине в этой должности не удивляются, но в начале карьеры Адылжана всё было иначе. Он помнит, как впервые объяснял пациенту, что человек в белом халате не имеет пола, и поэтому ставить укол будет именно он.Адылжана пациенты ласково прозвали «невидимкой». Он умеет делать уколы, ставить системы и перевязывать так, что больные этого даже не замечают. Частые пациенты просят именно его ухаживать за ними, зная, что все процедуры пройдут безболезненно.В планах у нашего героя окончить академию, получить степень магистра и стать доктором, чтобы оказывать ещё больше помощи пациентам «четвёртки».Адылжан просит жителей заботиться о своём здоровьем. Слова о том, что в кардиологии лежат только пожилые, давно стали мифом. Его самым молодым пациентам было 35 и 38 лет. Напряжённая жизнь в мегаполисе, энергетические напитки, неправильное питание, плохие привычки и нерегулярные физически нагрузки негативно влияют на здоровье сердца. Поэтому боятся раннего инфаркта всё-таки надо, следует заботится о себе и регулярно проходить скрининги. Ежегодно 12 мая многие страны мира отмечают Международный день медсестры и Казахстан – не исключение. Но не стоит забывать, как сказал Адылжан, что люди в белых халатах не имеют пола. Мужчина способен также чутко ухаживать за пациентом. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.