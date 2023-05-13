Адылжан Иманбердиев работает медицинским братом более 15 лет. Признаётся, что ненадолго уходил из профессии, но жить без медицины не смог... «Мечтал, чтобы никто не умирал». История алматинского медбрата В 2005 году Адылжан окончил медицинский колледж по специальности «лечебное дело». Куда поступать, вопросов не было — он с детства знал, что хочет работать медиком. Когда Адылжан был ребёнком, его близкий родственник покинул этот мир из-за болезни.
— Я думал... значит недоглядели, не пролечили как надо. И тогда решил — я хочу, чтобы никто не умирал, чтобы люди не знали боли. Мечтал вырасти и помогать пациентам, дарить им надежду. Сейчас очень люблю свою профессию. Самое прекрасное — это видеть довольного улыбающегося пациента, — рассказал медицинский брат.
«Мечтал, чтобы никто не умирал». История алматинского медбрата Мужчина признаётся, после первых двух лет работы предложение перепрофилироваться его соблазнило. Скромная зарплата медицинского работника, большая ответственность, переработки, всё это сыграло свою роль. Адылжан успешно показал себя и в других сферах, но понял, что жить без медицины он не может и вернулся в больницу. Вот уже почти 13 лет он помогает пациентам четвёртой городской клинической больницы. Три из них он совмещал со сменами в Центре медицины катастроф. «Мечтал, чтобы никто не умирал». История алматинского медбрата 10 лет Адылжан был медбратом, потом стал старшим медицинском братом, а сегодня он возглавляет бригаду медсестёр в отделении кардиологии. Под его началом трудятся 23 человека, работу каждого из них он тщательно контролирует, ведь речь идёт о человеческой жизни.
— В кардиологии есть тяжёлые пациенты с непростыми диагнозами: острый коронарный синдром, ишемическая болезнь, инфаркт. Здесь предугадать невозможно: пациент сейчас сидит и улыбается, ты отвернёшься на секунду, а у него же инфаркт. Надо всегда быть наготове, — рассказал старший медбрат.
«Мечтал, чтобы никто не умирал». История алматинского медбрата Сегодня пациенты мужчине в этой должности не удивляются, но в начале карьеры Адылжана всё было иначе. Он помнит, как впервые объяснял пациенту, что человек в белом халате не имеет пола, и поэтому ставить укол будет именно он.
— Сейчас даже мужчинам-врачам больше доверяют. Роженицы в гинекологии ищут именно мужчин. Мы умеем выслушивать, мы никогда не грубим и понимаем боль пациента. Медбратья переживают её вместе с больным. И не всегда нужны обезболивающие, иногда помогают разговоры, поддержка, забота, — говорит специалист.
Адылжана пациенты ласково прозвали «невидимкой». Он умеет делать уколы, ставить системы и перевязывать так, что больные этого даже не замечают. Частые пациенты просят именно его ухаживать за ними, зная, что все процедуры пройдут безболезненно. «Мечтал, чтобы никто не умирал». История алматинского медбрата В планах у нашего героя окончить академию, получить степень магистра и стать доктором, чтобы оказывать ещё больше помощи пациентам «четвёртки». «Мечтал, чтобы никто не умирал». История алматинского медбрата Адылжан просит жителей заботиться о своём здоровьем. Слова о том, что в кардиологии лежат только пожилые, давно стали мифом. Его самым молодым пациентам было 35 и 38 лет. Напряжённая жизнь в мегаполисе, энергетические напитки, неправильное питание, плохие привычки и нерегулярные физически нагрузки негативно влияют на здоровье сердца. Поэтому боятся раннего инфаркта всё-таки надо, следует заботится о себе и регулярно проходить скрининги. Ежегодно 12 мая многие страны мира отмечают Международный день медсестры и Казахстан – не исключение. Но не стоит забывать, как сказал Адылжан, что люди в белых халатах не имеют пола. Мужчина способен также чутко ухаживать за пациентом. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.