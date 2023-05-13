— На поиски ориентировали весь личный состав департамента. Розыск продолжался всю ночь. Утром девочку обнаружили на крыше одного из многоэтажных домов, откуда она пыталась спрыгнуть. Инспектора ювенальной полиции Рамазан Жадигеров и Адиль Сахипкереев успели вовремя удержать и спасти ребенка, — пояснили в ведомстве.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Скриншот с видео Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, 12 мая поступило заявление о пропаже 15-летней девочки.В настоящее время с подростком работают психологи. В причинах произошедшего разбирается следствие.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.