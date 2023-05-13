— Голуби – символ мира и дружбы. Это моё хобби, удовольствие, настоящая терапия. Часами могу наблюдать за парящими птицами и это снимает усталость, – отметил он.

Фото предоставлено акиматом Актюбинской области В пресс-службе акима Актюбинской области рассказали, инициатором разведения пернатых и сохранение редкого хобби стал бывший машинист Актюбинского локомотивного депо Торемурат Батыргарин. Мужчина на заслуженном отдыхе увлёкся разведением голубей. Сейчас у заводчика около 100 птиц. По словам Торемурата Батыргарина, у каждого голубя, как и у человека, свой характер. Различаются они по внешнему виду и размерам.Стоит отметить, железнодорожник регулярно участвует в голубиных выставках, где занимает призовые места. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.