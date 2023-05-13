Шесть детей утонуло на водоемах ЗКО в прошлом году
Всего за купальный сезон прошлого года утонуло 15 человек, передает портал "Мой ГОРОД".
В департаменте чрезвычайных ситуаций ЗКО отметили, что гибель детей на водоемах относится к несчастным случаям в летний период.
— Дети, находясь без присмотра взрослых, идут купаться на водоемы, как правило, в необорудованные места, где и случаются трагические происшествия. Так, за последние 5 лет по области утонуло 102 человека, в том числе 28 детей. В прошлом году в купальный сезон утонуло 15 человек, в том числе шесть детей, — рассказали в ведомстве.
В ДЧС назвали основные причины гибели людей на водоемах:
купания в запрещенных и необорудованных местах;
купания в нетрезвом состоянии;
неумение плавать;
оставление детей без присмотра.
Сообщается, что на опасных и необорудованных для отдыха и купания участках водоемов области установлено 303 запрещающих знаков и 77 информационных стендов.
— С 1 сентября 2022 года по 28 марта 2023 года по области обучены плаванию 4076 детей (в бесплатных бассейнах – 1406, в платных бассейнах - 2670), — дополнили в ведомстве. — Для реагирования на чрезвычайные ситуации купального периода департаментом подготовлено 70 спасателей, 20 плавсредств и 12 автомобилей для патрулирования.
В ДЧС ЗКО напомнили, что во избежание несчастных случаев, запрещается:
купаться в местах, где установлены запрещающие знаки;
заплывать за буйки, обозначающие границы заплыва;
подплывать к маломерным судам и другим плавательным средствам;
прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, природных образований, а также сооружений, не приспособленных для этих целей;
подавать крики ложной тревоги;
входить в воду и купаться в состоянии алкогольного и наркотического опьянения;
нырять в непроверенных и необорудованных местах;
плавать на предметах, не предназначенных для плавания;
входить в воду детям без сопровождения взрослых.
К слову, нарушение или невыполнение правил безопасности на водоемах влечет штраф на физические лица в размере 7 МРП (24 150 тенге).
