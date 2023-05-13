— Дети, находясь без присмотра взрослых, идут купаться на водоемы, как правило, в необорудованные места, где и случаются трагические происшествия. Так, за последние 5 лет по области утонуло 102 человека, в том числе 28 детей. В прошлом году в купальный сезон утонуло 15 человек, в том числе шесть детей, — рассказали в ведомстве.

купания в запрещенных и необорудованных местах;

купания в нетрезвом состоянии;

неумение плавать;

оставление детей без присмотра.

— С 1 сентября 2022 года по 28 марта 2023 года по области обучены плаванию 4076 детей (в бесплатных бассейнах – 1406, в платных бассейнах - 2670), — дополнили в ведомстве. — Для реагирования на чрезвычайные ситуации купального периода департаментом подготовлено 70 спасателей, 20 плавсредств и 12 автомобилей для патрулирования.

купаться в местах, где установлены запрещающие знаки;

заплывать за буйки, обозначающие границы заплыва;

подплывать к маломерным судам и другим плавательным средствам;

прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, природных образований, а также сооружений, не приспособленных для этих целей;

подавать крики ложной тревоги;

входить в воду и купаться в состоянии алкогольного и наркотического опьянения;

нырять в непроверенных и необорудованных местах;

плавать на предметах, не предназначенных для плавания;

входить в воду детям без сопровождения взрослых.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В департаменте чрезвычайных ситуаций ЗКО отметили, что гибель детей на водоемах относится к несчастным случаям в летний период.В ДЧС назвали основные причины гибели людей на водоемах:Сообщается, что на опасных и необорудованных для отдыха и купания участках водоемов области установлено 303 запрещающих знаков и 77 информационных стендов.В ДЧС ЗКО напомнили, что во избежание несчастных случаев, запрещается:К слову, нарушение или невыполнение правил безопасности на водоемах влечет штраф на физические лица в размере 7 МРП (24 150 тенге).