Всего за купальный сезон прошлого года утонуло 15 человек, передает портал "Мой ГОРОД". Пятилетний ребёнок утонул на пляже базы отдыха в Уральске Иллюстративное фото из архива "МГ" В департаменте чрезвычайных ситуаций ЗКО отметили, что гибель детей на водоемах относится к несчастным случаям в летний период.
— Дети, находясь без присмотра взрослых, идут купаться на водоемы, как правило, в необорудованные места, где и случаются трагические происшествия. Так, за последние 5 лет по области утонуло 102 человека, в том числе 28 детей. В прошлом году в купальный сезон утонуло 15 человек, в том числе шесть детей, — рассказали в ведомстве.
В ДЧС назвали основные причины гибели людей на водоемах:
  • купания в запрещенных и необорудованных местах;
  • купания в нетрезвом состоянии;
  • неумение плавать;
  • оставление детей без присмотра.
Сообщается, что на опасных и необорудованных для отдыха и купания участках водоемов области установлено 303 запрещающих знаков и 77 информационных стендов.
— С 1 сентября 2022 года по 28 марта 2023 года по области обучены плаванию 4076 детей (в бесплатных бассейнах – 1406, в платных бассейнах - 2670), — дополнили в ведомстве. — Для реагирования на чрезвычайные ситуации купального периода департаментом подготовлено 70 спасателей, 20 плавсредств и 12 автомобилей для патрулирования.
В ДЧС ЗКО напомнили, что во избежание несчастных случаев, запрещается:
  • купаться в местах, где установлены запрещающие знаки;
  • заплывать за буйки, обозначающие границы заплыва;
  • подплывать к маломерным судам и другим плавательным средствам;
  • прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, природных образований, а также сооружений, не приспособленных для этих целей;
  • подавать крики ложной тревоги;
  • входить в воду и купаться в состоянии алкогольного и наркотического опьянения;
  • нырять в непроверенных и необорудованных местах;
  • плавать на предметах, не предназначенных для плавания;
  • входить в воду детям без сопровождения взрослых.
К слову, нарушение или невыполнение правил безопасности на водоемах влечет штраф на физические лица в размере 7 МРП (24 150 тенге).