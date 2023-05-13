По данным синоптиков ожидается гроза. Гроза и крупный град ожидаются в ЗКО Фото из архива "МГ" По данным РГП "Казгидромет", 14 мая днем на северо-западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается гроза.
  • В Уральске ожидается дождь с грозой. В дневное время температура воздуха составит +18..+20 градусов, ночью похолодает до +7..+9 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Атырау — переменная облачность. Днём будет +22..+24 градусов, ночью +10..+12 градусов. Ветер до 7 метров в секунду.
  • В Актобе ожидается погода без осадков. Днём температура воздуха составит +18..+20 градусов. Ночью похолодает до +5..+7 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
  • В Актау синоптики обещают дождь с грозой. Днём столбики термометра покажут +17..+19 градусов, ночью опустятся до +10..+12 градусов. Порывы ветра достигнут 20 метров в секунду.
  • В Алматы также ожидается дождь с грозой. В дневное время температура воздуха составит +26..+28 градусов, ночью похолодает до +15..+17градусов. При грозе порывы ветра достигнут 13 метров в секунду.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  