– Очень трогательно было в этом году быть в жюри конкурса и оценивать стихи конкурсантов. Видеть, как они пропускают их эмоционально через себя, принимают близко к сердцу произведения авторов Мусы Джалиля, Расула Гамзатова, чьи строки невозможно читать без слез, – поделилась член жюри, поэт, публицист и журналист Галина Манцева.

В церемонии награждения международной библиотечной акции «Бессмертный полк литературных героев» и республиканского конкурса видеороликов «Весть о Победе!» приняли участие ученики с 1 по 11 классы школ города, ЗКО, Атырау, Актобе и Алматы. Всего было представлено около 50 работ. Дети рисовали портреты участников блокады, героев книг о Великой Отечественной войне, таких как Маншук Маметова, из произведений М.Шолохова «Судьба человека», В.Быкова «Сотников». Работы очень интересные, оригинальные, своеобразные, у детей современное видение. К примеру, по книге «А зори здесь тихие» участница нарисовала главных героинь в стиле «аниме». К каждому портрету необходимо было написать эссе на казахском или русском языках, с чем ребята успешно справились. Параллельно проводился республиканский онлайн-конкурс видеороликов «Весть о Победе!», в котором дети читали стихи и исполняли песни о войне. Все участники были отмечены призовыми местами.Конкурсы организовали областные библиотеки для детей и юношества им. Х.Есенжанова и города Волгоград РФ при поддержке Центра русской культуры АНК ЗКО и Генерального консульства РФ в Уральске.