SDO/NASA В мае, по прогнозам учёных, ожидаются четыре магнитные бури. Но только одна из них будет сильной. Третьего и четвёртого мая Землю накрыли слабые магнитные бури. С 20 по 25 мая ожидается буря средней мощности. А вот 28 мая жители ощутят сильную магнитную бурю. Она может повлиять на состояние людей, имеющих хронические заболевания.