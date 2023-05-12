13 мая первым соперником Казахстана станет Норвегия. На основное времяпредлагает следующие коэффициенты: победа Норвегии – 2,03, победа Казахстана – 3,14, ничья – 4,10. На победу Норвегии учётом овертайма или серии буллитов у Tennisi коэффициент 1,61, а на Казахстан – 2,32. Таким образом, Tennisi отдаёт преимущество в стартовой игре норвежцам. В группе «B» Казахстан после Норвегии сыграет с Чехией, Швейцарией, Канадой, Словакией, Латвией и Словенией. Победитель группы и ещё три команды выйдут в четвертьфинал, а команда, занявшая последнее, восьмое, место, вылетит в первый дивизион. Матч Казахстан – Норвегия начнётся в 19:20 по астанинскому времени. Все матчи сборной на ЧМ-2023 в прямом эфире покажет телеканал Qazsport. Tennisi.kz предлагает самые нескучные ставки на хоккей и другие виды спорта. Теннисирующая линия на ЧМ-2023 доступнаЛицензия №21029001, выданная 12.10.2021 КИТ МКС Республики Казахстан Новости Компаний Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.