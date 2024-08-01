В результате проделанной работы с начала этого года 23 человека реабилитировались в традиционную религию и ещё 29 человек адаптировались к ценностям казахстанского общества.

Как рассказал руководитель управления по делам религий ЗКО Азат Каратай, с начала 2024 года они провели 637 теологических встреч в сфере религии.

— В результате проделанной работы с начала этого года 23 человека реабилитировались в традиционную религию и ещё 29 человек адаптировались к ценностям казахстанского общества, — пояснил Азат Каратай.

По его словам, в области работают 33 специалистов-теологов. Из них 14 в районах, 12 в Уральске, в том числе в Центре изучения проблем религии – два теолога и семь специалистов, выделенных при представительстве ДУМК по ЗКО.

В настоящее время в Западно-Казахстанской области действуют 86 религиозных объединений, представляющих 8 конфессий. Зарегистрировано 83 религиозных сооружений, кроме того, есть 4 намазхана и 3 православных часовен.