— Носим длинную бороду, так сейчас у каждого второго борода. Мода такая. Правда, нам не желательно брить её. Женщины ходили в сарафанах, с покрытой головой. Сейчас платки надевают только в храме. Вроде свобода – но никто не делает этого, — говорит Михаил.

— Те, кто рассказывает, что шёл, на него упал кирпич, и он принял определённое решение в жизни, я считаю, так не бывает. Могу сказать через призму прожитых лет, что просто так сложилось, это не шло из нашей семьи. Так получилось по жизни, но мой путь привёл меня в храм, — сказал он.

— «Обряд» — это порядок, то есть живём по порядку. Некоторые говорят, что в храме не должно быть электричества, достаточно лампадок. Это конечно не у нас в Уральске. Но все равно, какое-то предвзятое отношение. Это человек сотворил электричество, значит всё по-божьи и не влияет на спасение души, — отметил он.

— Раньше были притеснения. Для крещения детей необходима была запись в журнале и данные о родителях, об этом сообщали на работу. В Советское время нельзя было носить нательный крест. Сейчас такого нет. У людей есть право на выбор. Раньше старообрядцы жили обобщенно. Да и сейчас есть такое в Сибири. Рассказывали, что в тайге есть несколько посёлков старообрядцев. Почему они так жили? Так туда добраться была проблема, сначала на вертолёте по реке, а потом на катере добирались. Больше никак. Им стали привозить генераторы, стиральные машинки. То есть они не стирают вещи в реке, как раньше. Это естественно, комфорт преобладает. В городе тяжело жить обособленно, — рассказал Михаил. — Жить обособленно, даже не знаю, у кого это может получиться. От мира не уйдёшь никуда. Главное, чтобы он тебя не захватил.

— Нужно правильно воспитывать своих детей, прививать уважение к взрослым. Делать добрые дела. Должна быть любовь. Всегда говорю, что семья — это главное. Нужно понимать, что так, как семья, никто не поможет, не поддержит. Хочу сказать, что дети – это отражение своих родителей. Нельзя ограничивать детей во всём. Условно, не давать смотреть телевизор. Я считаю разрешать нужно, но при этом контролировать, что ребёнок смотрит. В нашей семье были и телевизор, и видеомагнитофон. Родители не должны позволять телефоны или компьютеры, лишь бы ребёнок им не мешал. У всех разные подходы в воспитании. У нас нет никаких особенных традиций или обычаев, единственное, это при Крещении ребёнка погружают три раза полностью. А когда человек умирает, если идёт Великий пост, поминки третьего и девятого дня переносятся на ближайшую субботу, а вот сороковой – день в день. Раньше поминальный обед вообще предназначался как милостыня. Нужно было накормить сирот и вдов, — подчеркнул Михаил.

Представитель старообрядческой общины Михаил Макеев. Фото Медета Медресова При слове «старообрядец» многие представляют мужчину с усами и длинной бородой, одетого в широкую рубаху и подпоясанного плетеным поясом, женщину — с покрытой головой в платье по щиколотку. Однако это стереотип. Мы поговорили с представителем старообрядческой общины в Уральске Михаилом Макеевым. Он рассказал, как сейчас живут старообрядцы.Фото рисунка Виталия Карташова Он считает, что красота у человека должна быть не внешняя, а внутренняя. Михаил перебрался в Уральск ещё в 1999 году из Саратовской области. У него есть супруга и трое сыновей. Мужчина из простой советской семьи строителей. Как он стал представителем старообрядческой общины, ответить затруднился.Из истории Михаил напомнил, что в XVII веке произошёл раскол — в 1905 году вероисповедание стало свободным и у староверов появился шанс. Тогда их официально стали называть старообрядцами.Так выглядят плетеный пояс старообрядцев и «лестовка». Фото предоставлено Михаилом Макеевым Представитель общины рассказывает, что как и всех, у общины есть праздники, которые они празднуют. Есть посты (воздержание от пищи до определённого часа и прием только растительной пищи), их четыре. Пост держат, кто может, чтобы не навредить здоровью. В повседневной жизни ограничений в пище у них никаких нет.Михаил Макеев. Фото Медета МедресоваВ период пандемии представители старообрядческой общины делали прививки, как и многие обращаются к врачам. К слову, старший сын Михаила оканчивает магистратуру, второй служит в армии, третий — на третьем курсе вуза. Михаил считает, что главное в любой вере – это семейные ценности.Михаил отметил, что служение в армии и работа никак не влияют на их веру. И да, действительно с велением времени они живут не как раньше, по-другому…Несмотря на многообразие этносов и конфессий в Западно-Казахстанской области, религиозная обстановка в регионе стабильная, об этом сообщают в управлении религии ЗКО. Что касается старообрядцев, то в регионе есть два храма – старообрядческий и древнеправославный. На территории области в единстве проживают представители различных этносов и конфессий. Основные группы религиозной самоидентификации граждан связаны с исламом и православным христианством.