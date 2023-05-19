— Это около тысячи человек (работают в фонде — прим. автора). С учётом центрального аппарата, работников территориальных подразделений. У нас во всех областях есть филиалы, где также работает порядка 700 человек. Средняя заработная плата – порядка 450 тысяч тенге. Сразу скажу, что это небольшая сумма. У нас текучесть кадров составляет ежегодно 22%, это почти каждый пятый человек у нас увольняется ежегодно, – сказал Ахметов, отвечая на вопрос журналиста на брифинге в СЦК.

Изображение Parentingupstream с сайта Pixabay В прошлом году на содержание фонда социального медицинского страхования ушло более девяти миллиардов тенге. Об этом сообщил председатель правления ФСМС Сабит Ахметов.Он добавил, что работники уходят из высокой нагрузки — объём работы у них большой. Также он отметил, что из девяти миллиардов тенге 80% уходит на заработную плату, 20% – на иные расходы.