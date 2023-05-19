В очереди на получение участков в Аксае насчитывается более 11 тысяч человек, передаёт портал «Мой ГОРОД».  В ЗКО земли на 70 млн тенге вернули государству Иллюстративное фото из архива «МГ» По словам заместителя акима Бурлинского района Муктара Нурмакова, на сегодня в очереди на получение земельных участков под индивидуальное жилищное строительство стоят 11 817 человек. По Бурлинскому району эта цифра составляет 14 295. Как выяснилось, выдача земельных участков в Аксае началась ещё в 2018 году, и на данный момент уже выдано 1 004 участка. Процесс выдачи продолжается и ожидается, что до конца 2023 года будет выдано ещё 165 земельных участков. Однако в Бурлинском сельском округе в этом году планов по выдаче земельных участков под индивидуальное жилищное строительство нет. Зато на 2025 год запланирована выдача 680 участков под ИЖС. В Бумакольском сельском округе в 2023 году планируется выдать 20 земельных участков под ИЖС, в Кентубекском сельском округе — 5, в Акбулакском — 4, в Аксуском — 15. В Канайском, Карагандинском, Жарсуатском, Приуральном, Пугачевском, Каракудукском, Успеновском сельских округах, а также в сельском округе Достык в 2023 году земельные участки под ИЖС выдаваться не будут. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.