17-летний Бибол Айболулы найден живым и здоровым, передаёт портал «Мой ГОРОД». Третьи сутки ищут пропавшего подростка в Уральске Молодой человек 15 мая вышел из дома в районе Зачаганска, направился к брату в район Старого аэропорта и пропал. Семья написала заявление в полицию и поисками подростка занимались стражи порядка. Сегодня, 19 мая, стало известно о том, что Бибол Айболулы нашелся живым и здоровым. Где всё это время он находился, родственники говорить не стали. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.    