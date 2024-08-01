По информации Polisia.kz, 31 июля в одном из частных домов города было совершено убийство. На месте преступления было обнаружено тело 67-летней женщины с признаками насильственной смерти. Во время осмотра помещения криминалисты нашли и изъяли улики, которые при дальнейшей проверке совпали с данными человека, уже зарегистрированного в базе данных.

Им оказался 28-летний мужчина из Уральска, живущий рядом с жертвой. С места происшествия также были изъяты другие вещественные доказательства. Подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания. Начато уголовное расследование и назначены соответствующие экспертизы, уточнили в полиции.