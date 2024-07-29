15 мая в Жангалинской районной больнице скончалась беременная женщина. Ей оказалась мать троих детей 36-летняя Индира Такесова. Она самостоятельно приехала рожать, однако живой из больницы не вышла. Ребенок тоже скончался. Без матери остались трое детей.

По данным пресс-службы департамента полиции ЗКО, по факту смерти Индиры Такесовой начато досудебное расследование по статье 317 УК РК «Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшее по неосторожности смерть человека». Назначены соответствующие экспертизы.



