Новый учебный год не за горами, и мамы и папы казахстанских школьников начинают готовить своих чад к школе. Особенно волнуются родители будущих первоклашек. Ведь их ребенку предстоит впервые сесть за школьную парту, полностью адаптироваться к школьной жизни, дисциплине и забыть про беззаботные дни в детском саду. Но все ли дети готовы к этому? Мнение родителей разделилось.

Многие мамы и папы первоклашек переживают, что их ребенок психологически не готов к школьной жизни. Кто-то считает, что если ребенку шесть лет, то ему пора в школу, кто-то убежден, что физический возраст - это не показатель.

– Почему нет индивидуального подхода? Одни шестилетки готовы стать первоклассниками, а у других еще на сформирована эмоциональная готовность к обучению в школе. Все очень индивидуально, нельзя всех стричь под одну гребенку! Объективно я сейчас вижу, что мой ребенок еще не готов идти в школу. У него нет усидчивости. Он пока еще совсем ребенок, - возмущается жительница Уральска Айсулу.

Других родителей возмущают постоянные изменения в сфере образования.

- У нас чуть ли не ежегодно, с приходом нового министра образования, меняются правила приема в школу. Старшего ребенка, который родился 14 сентября, семь лет назад в школу не взяли, сказав, что по правилам в первый класс идут только те, кому на 1 сентября исполнилось шесть лет. Сын к тому времени был готов к школе, он знал буквы, читал по слогам. Куда я только не ходила и не просила, не взяли. В этом году моей дочери шесть исполняется только в октябре и нас уже из садика выпроводили, но я школу отдавать я не готова, так как ребенок еще сам не готов к этому. Но при этом куда ее девать я тоже не знаю. В частный садик с государственным субсидированием не берут нас, а в полной оплатой в 50-60 тысяч тенге, наш бюджет не потянет, - возмущается Алия.

В городском отделе образования пояснили, что согласно приказу №275 от 2021 года казахстанские школы принимают в первый класс детей, которым до конца календарного года исполняется шесть лет. Ребенка, которому до конца декабря текущего года исполняется шесть лет, отчисляют из предшкольной группы детского сада.

Родителям, которые считают своего ребенка не готовым к школе, не грозят штрафы и иное наказание. В городском отделе образования отметили, что мамы и папы сами должны понимать, что своевременное обучение в школе в интересах ребёнка. В противном случае он потеряет один год и будет учиться не со своими сверстниками.

На сайте электронного правительства есть информация о том, что должен уметь ребёнок, идущий в первый класс.

Обратите внимание на то, чтобы ребенок:

знал свою фамилию, имя, сколько ему лет, фамилию, имя родителей, где они работают, адрес места жительства;

проговаривал все звуки, умел отвечать на поставленные вопросы полным предложением, составлять рассказы, состоящие из 3-4-х предложений;

умел пересказывать содержание прослушанного рассказа, сказки и других произведений;

умел считать от 1 до 20;

называл геометрические фигуры;

умел ориентироваться в направлениях (правая, левая, верх-низ и др.);

различал цвета, самостоятельно раскрашивал «книжку-раскраску» цветными карандашами или красками, не выходя за контуры образца и др.

Наличие этих показателей говорит о том, что ваш ребенок готов к обучению в школе.

– А если вы считаете, что ребенок не владеет вышеперечисленными знаниями, умениями и навыками, то и здесь не следует расстраиваться. Педагоги помогут детям-первоклассникам адаптироваться к школьной жизни, - говорится в сообщении.

По всем дополнительным вопросам жители Уральска могут обращаться в сектор школьного образования по номеру 50-04-08.



