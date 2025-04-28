Согласно прогнозу Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, 29 апреля 2025 года ожидается относительно спокойная геомагнитная обстановка. Вероятностный прогноз распределяется следующим образом:

Вероятность магнитной бури составляет 26%

Вероятность возбужденной магнитосферы — 35%

Вероятность спокойной магнитосферы — 39%

Таким образом, наиболее вероятным сценарием на 29 апреля является сохранение спокойной магнитосферы или ее незначительные возмущения. Геомагнитный индекс Kp прогнозируется на уровне двух баллов на протяжении всего дня, что соответствует небольшим возмущениям.



Несмотря на относительно низкую вероятность сильных возмущений, метеочувствительным людям рекомендуется быть внимательными к своему самочувствию, особенно на фоне приближающихся более мощных геомагнитных колебаний, предсказанных на майские праздники.

