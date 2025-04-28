Май обрадует казахстанцев дополнительными выходными днями, благодаря праздникам.

Как казахстанцы отдохнут в мае 2025 года?

Основные праздники в мае:

1 мая 2025 года (Праздник единства народа Казахстана) — праздничный день выпадает на четверг;

7 мая 2025 года (День защитника Отечества) — праздничный день выпадет на среду;

9 мая 2025 года (День Победы) — праздничный день выпадает на пятницу.

Как отдыхаем 1 Мая

при пятидневной рабочей неделе: 28, 29, 30 апреля — рабочие дни, 1 мая — выходной день, 2 мая — рабочий день, 3, 4 мая — выходные дни.

— выходной день, — рабочий день, — выходные дни. при шестидневной рабочей неделе: 28, 29, 30 апреля — рабочие дни, 1 мая — выходной день, 2, 3 мая — рабочие дни, 4 мая — выходной день.

Как отдыхаем в День защитника Отечества 7 мая и День Победы 9 мая в 2025 году:

при пятидневной рабочей неделе: 5, 6 мая — работаем, 7 мая — отдыхаем, 8 мая — работаем, 9, 10, 11 мая — отдыхаем.

— работаем, — отдыхаем, — работаем, — отдыхаем. при шестидневной рабочей неделе: 5, 6 мая — работаем, 7 мая — отдыхаем, 8 мая — работаем, 9 мая — отдыхаем, 10 мая — работаем, 11 мая очередной выходной день.

Стоит отметить, что Министерство труда не планирует сделать перенос выходного дня 11 мая 2025 года на рабочий день – 8 мая 2025 года.

Фото: pexels.com



