Фестиваль проводится с 2018 года и его цель - защита тюльпанов.

В селе Кайынды Казталовского района прошел IV этнокультурный фестиваль «Ұлы даланың қызғалдағы», который стал ярким событием для местных жителей и гостей региона, сообщает пресс-служба акимата ЗКО. Сегодня в мире насчитывается более 3000 видов тюльпанов, подавляющее большинство которых являются «потомками» нашего степного тюльпана.



В настоящее время в Казахстане произрастает 35 видов тюльпанов. На тюльпановом поле села Кайынды произрастает более 10 видов этого растения.

С 2018 года в целях защиты тюльпанов, контроля за строгим соблюдением экологических требований и популяризации уникальных мест их родины организуются фестивали тюльпанов. Кроме того, он популяризирует этот исчезающий вид растений среди населения и призывает людей принимать активное участие в защите этого недолговечного растения.



В рамках фестиваля состоялись различные мероприятия, включая встречу участников с историко-краеведческим музеем, республиканский конкурс эстрадных песен «Қызғалдақ-көктем», симпозиум художников и мастер-классы. Особое внимание было уделено 75-летнему юбилею известного композитора Темирали Бактыгерея, чьи песни остаются популярными среди казахстанцев.



Во время праздника почётные гости и жители села посетили выставку декоративно-прикладного искусства «Мир тюльпанов», побывали в белоснежных юртах, угощались традиционными блюдами и наслаждались атмосферой.