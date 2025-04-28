Как сообщили в ДЧС по ЗКО, женщина с 10-летним сыном на машине выехала из поселка Сарыомир в село Дуана Теректинского района. Однако водительница потеряла ориентир и они заблудились. Тогда она обратилась за помощью к спасателям.
Поиски проходили ночью, что усложняло задачу спасателей, поэтому они решили привлечь беспилотные летательные аппараты.
Общими усилиями пропавшая с ребенком была обнаружена в неисправной машине близ села Рыбцех Теректинского района. Они не нуждались в медицинской помощи.
МЧС рекомендует водителям заранее планировать маршрут и оповещать близких о своих планах.
