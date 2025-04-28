К поискам привлекли три беспилотника.

Заблудившихся мать и сына нашли с помощью дронов в ЗКО

Как сообщили в ДЧС по ЗКО, женщина с 10-летним сыном на машине выехала из поселка Сарыомир в село Дуана Теректинского района. Однако водительница потеряла ориентир и они заблудились. Тогда она обратилась за помощью к спасателям.

Поиски проходили ночью, что усложняло задачу спасателей, поэтому они решили привлечь беспилотные летательные аппараты.

Общими усилиями пропавшая с ребенком была обнаружена в неисправной машине близ села Рыбцех Теректинского района. Они не нуждались в медицинской помощи.

МЧС рекомендует водителям заранее планировать маршрут и оповещать близких о своих планах.

Ранее сообщалось, что казахстанские полицейские вычисляют хулиганов и попрошаек с помощью дронов.