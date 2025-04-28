Теперь касса и справочная находятся в здании Отделения дороги на первом этаже.

Представители железнодорожного вокзала сообщили, что с 14 апреля началась реконструкция. Теперь билетная касса и справочная работают за памятником Чапаеву — в здании Отделения дороги на первом этаже. Временный зал ожидания — это синий контейнер со стороны Казпочты. Камера хранения — в красном контейнере, вход с той же стороны.

Напомним, что здание уральского вокзала построили в 1983 году. Его площадь составляет 5716,1 квадратных метров, а пропускная способность — до 900 пассажиров в сутки.

В планах реконструкции — полное внешнее и внутреннее обновление здания. Внутренние помещения станут более удобными, функциональными и безопасными. Архитектурный облик вокзала планируют привести в соответствие с современными стандартами. Также капитально отремонтируют вокзал на станции Казахстан, который расположен в Аксае.