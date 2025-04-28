Прикованные к инвалидным коляскам люди напомнили водителям о соблюдении ПДД.

В Атырау люди, которые после ДТП остались прикованными к инвалидным коляскам, вместе с полицейскими вышли на улицы города, передает Polisia.kz. Они провели акцию, чтобы напомнить: на дороге нужно быть особенно внимательными — ведь жизнь может измениться за секунду.

— Сегодня в Атырау более 400 человек стали жертвами дорожно-транспортных происшествий. Мы сами пережили это и знаем, как тяжело жить с последствиями. Пожалуйста, будьте осторожны на дороге! — обратился к горожанам активист Есболат Балабаев.

Жители города слушали истории участников акции с большим вниманием. Каждая история — напоминание о том, как важно соблюдать правила и беречь свою жизнь и жизнь окружающих.

Напомним, что с начала года в ЗКО произошло 247 аварий. В этих авариях погибли 14 человек, ещё более 300 получили травмы. В шести авариях участвовали водители мопедов и мотоциклов — пострадали семь человек. За первые два дня оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога» полицейские выявили более 400 нарушений ПДД. В том числе задержаны 12 водителей, которые сели за руль в нетрезвом виде.

