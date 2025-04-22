247 ДТП произошло с начала года в ЗКО

В департаменте полиции ЗКО сообщили, что с начала года на дорогах области произошло 247 ДТП. В этих авариях погибли 14 человек, ещё более 300 получили травмы. В шести авариях участвовали водители мопедов и мотоциклов — пострадали семь человек. За первые два дня оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога» полицейские выявили более 400 нарушений ПДД. В том числе задержаны 12 водителей, которые сели за руль в нетрезвом виде.

По словам полицейских, главные причины ДТП — это серьёзные нарушения правил: превышение скорости, неправильный обгон, опасные манёвры, игнорирование правил на перекрёстках и пешеходных переходах.

Полиция призывает всех участников движения — водителей машин, скутеров, мопедов и самокатов — быть внимательными и соблюдать правила. Пешеходам рекомендуют переходить дорогу только в положенных местах, смотреть по сторонам и убеждаться, что водители их видят и пропускают.

Напомним, что 21 апреля на трассе «Переметное — Белес» в аварии погибли два подростка 15 и 17 лет.