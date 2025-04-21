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Происшествия Социум

Осужденных проверяют по ночам и отслеживают по браслетам в Уральске

С начала года служба пробации Уральска совместно с местной полицейской службой управления полиции и прокуратурой города проверяют осужденных по месту жительства.
Кристина Кобина
Осужденных проверяют по ночам и отслеживают по браслетам в Уральске

Контроль за осужденными, состоящими на пробационном учете усилили в Уральске.

С начала года служба пробации Уральска совместно с местной полицейской службой управления полиции и прокуратурой города создали мобильные рабочие группы, которые проверяют осужденных по месту жительства, преимущественно в ночное время — с 22:00 до 06:00. Кроме того, сотрудники службы пробации ежедневно отслеживают перемещения подучетных по браслетам.

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— С начала года выявили свыше 150 нарушений установленных судом ограничений и обязанностей. В 75 случаях нарушения носили злостный характер. Каждое выявленное нарушение рассматривается индивидуально: осужденные приглашаются на профилактическую беседу и представляют письменные объяснения с указанием причин допущенных нарушений, — говорится на сайте МВД РК.

В результате таких рейдов 32 осужденным за злостные нарушения условий наказания ограничение свободы заменили на лишение свободы.

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