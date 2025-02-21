Заключенные колонии Уральска пожаловались на пытки

В мессенджерах распространяются кадры из учреждения уголовно-исполнительной системы №28 (колония сторогого режима) города Уральск. На кадрах заключенные рассказывают о неудовлетворительных условиях содержания. По их словам, они содержатся в тесных камерах, которые рассчитаны на двоих, а проживают по пять человек.

– Приходится ютиться в тесных камерах, тут всё течет. В учреждении №28 администрация постоянно проводит какие-то провокационные действия в отношении осужденных. Жалобы и обращения, которые мы пишем, игнорируются. Я пробился, резал руки, чтобы обратили внимания. К санчасти у меня тоже есть жалобы. Я онкобольной человек, мои жалобы никуда не уходят. Полиция вообще бездействует. Поэтому просим вас вмешаться и помочь нам, - говорит мужчина на видео, демонстрируя свои раны.

Другой заключенный тоже пожаловался на пытки, и заявил, цитируем, «если что-то с ними произойдёт, винить зампрокурора, начальника режимного отдела, отрядника». По их словам, из постоянно избивают, унижают, отбирают положенные вещи, угрожают ввести войска, чем толкают на суицид.

Отметим, что на некоторых видео заключенные сняли стену с надписью, которая написана кровью, по уверению самих авторов ролика.

Между тем, в пресс-службе департамента уголовно-исполнительной системы ЗКО сообщили, что данные обстоятельства выясняются. Назначено служебное расследование, по итогам которого обещали предоставить дополнительную информацию.