Третьего августа заключённые режимного учреждения №28 (бывшая колония строгого режима РУ-170/3 — прим. автора) пожаловались на массовое избиение. По их словам, телесные повреждения им нанесли сотрудники колонии.

В МВД информацию опровергли и сообщили, что это заключённые напали на сотрудников колонии и военнослужащего Национальной гвардии.

Фото Ивана Повытчикова

Родители осуждённых второй день находятся у колонии. По словам матери одного из заключённых, она просила сотрудников оказать медицинскую помощь.

— Мы стояли за забором, около полуночи увидели прокурора и его заместителя, попросили их вызвать скорую со своего телефона. Врачи примерно до двух ночи находились внутри, а потом уехали пустые, никого не забрали. Чиновник от управления здравоохранения, директор второй поликлиники и хирург с многопрофильной больницы сообщили нам, что до 10 утра осуждённых отвезут в областную больницу. До четырёх утра стояли у ворот тюрьмы. Позже нам сказали, что ребята совершили попытку суицида, их свозили в больницу, а потом вернули в камеры, — говорит Булбул Нурбайкызы.

Фото Ивана Повытчикова

Мать заключённого говорит, что утром в поисках своего сына она отправилась в областную больницу, но никого там не нашла. Тогда вернулась к режимному учреждению и стала требовать увести осуждённых на осмотр.

К врачам отправили четверых заключённых. Булбул Нурбайкызы отправилась за ними, так как в машине находился её сын.

Стоп кадр с видео предоставленного матерью осужденного

— Моего сына положили в больницу, кажется у него сломана челюсть, но из-за опухали не видно. В месте, где ранее делали операцию, порваны мышцы. У одного кровь всё ещё идёт из перевязанной руки и живот тоже забинтован. Сейчас идёт осмотр, у моего сына зашит рот, кто это сделал, я не знаю, он в палате остаётся на лечение. У других руки сломаны, рёбра, они еле ходят все. Врачи говорят, после шести вечера дадут точный диагноз, — рассказала Булбул Нурбайкызы.

Директор областной многопрофильной больницы Арман Байдеуов говорит, что из РУ-28 привезли четверых человек. Троих из них госпитализировали.

В департаменте уголовно-исполнительной системы сообщили, что прокомментируют ситуацию после получения официального запроса.