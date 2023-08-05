Водитель легковушки госпитализирован после аварии в Уральске. ДТП произошло около полуночи четвёртого августа на пересечении улиц Громова и Миханова. В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что водитель 1997 года рождения Toyota Vellfire допустил столкновение с Lada Granta, за рулём которого был мужчина 1977 года рождения. В результате аварии водитель Lada получил травмы и был госпитализирован. Полиция ведёт расследование.