По данным «Казгидромета», шестого августа днём на большей части ЗКО сохраняется сильная жара до +38 градусов.
  • В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +33..+35 градусов, ночью похолодает до +18..+20 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +37..+39 градусов, ночью +24..+26 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до +32..+34 градусов. Ночью похолодает до +18..+20 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
  • В Актау — переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +36..+38 градусов, ночью опустятся до +25..+27 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Алматы ожидается гроза. В дневное время температура воздуха составит +33..+35 градусов, ночью похолодает до +23..+25 градусов. Ветер до 13 метров в секунду.