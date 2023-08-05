— В ходе разведки и тушения эвакуировали четырёх человек со второго этажа, со второго и третьего этажей спасены трое мужчин. Пожар ликвидирован в 16:41, — информировали в ведомстве.

Пожарные спасли несколько человек из горящей гостиницы в Жетысуском районе Алматы. В пресс-службе ДЧС города сообщили, что вызов поступил в 16:26 пятого августа. Горела мебель в одном из помещений гостиницы на улице Есенова.Пострадавших нет, причина пожара устанавливается.