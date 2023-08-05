Из-за перебоев с электричеством приостановлена работа более трёх тысяч добывающих скважин и 36 агрегатов поддержания пластового давления, сообщает Lada.kz. Работа приостановлена, как уверяют сотрудники АО «Озенмунайгаз», с четвёртого августа. Причину объясняют нехваткой электричества. В АО «Озенмунайгаз» корреспонденту сослались на проблемы со стороны МАЭК. Напомним, ещё вечером третьего июля на тепловой электростанции ТОО «МАЭК» в Актау аварийно отключился энергоблок. Это повлияло на соседний Атырау, в котором половина города осталась без электричества. Также произошла аварийная остановка технологических и вспомогательных объектов Атырауского НПЗ.