В какие заведения Уральска чаще всего вызывают полицию

Первый заместитель начальника департамента полиции ЗКО Жанболат Жаншин рассказал, что одним из факторов, влияющих на совершение уличных преступлений в ночное время суток, является продолжительная работа увеселительных заведений.

– Как показывает практика, наибольшее количество вызовов пульт оператору 102 поступает из следующих увеселительных заведений: «ФСБ», «Лас-Вегас», кафе «Али», «Эльдивино», «Девичья башня», «Махаббат», а также с ночного клуба «Сиберия». Всего с начала года из этих заведений поступило 248 вызовов, - отметил Жанболат Жаншин.

По его словам, основными причинами совершения преступлений по-прежнему остаются не регламентированный режим работы, отсутствие специализированных охранных структур, систем видеонаблюдения и тревожных кнопок.

– Всё это создаёт условия для вседозволенности посетителей и скопления в них преступных элементов и как следствие совершение ими различных правонарушений. Именно возле увеселительных заведений патрулируют пешие и автомобильные наряды комплексных сил полиции, — отметил Жанболат Жаншин.

Вместе с увеселительными заведениями проблему создают и посуточно сдаваемые квартиры, которые негативно влияют на нормальный отдых горожан. Только за семь месяцев этого года за нарушение тишины возбуждено 1 646 административных производств.