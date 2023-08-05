Министерство науки и высшего образования Казахстана опубликовало список обладателей образовательных грантов на 2023-2024 учебный год. Ведомство приняло 94 тысячи заявок.
Гранты присудила республиканская комиссия, в состав которой вошли депутаты парламента, чиновники, образовательные профсоюзы, представители палаты предпринимателей, ассоциации вузов и общественных организаций.
В этом году выделили пять тысяч грантов для молодёжи из густонаселенных, западных и вновь созданных регионов:
Атырауская область – 1 500,
Мангистауская область – 1 500,
Улытауская область – 300,
Жетысу – 300,
Абай – 500,
Шымкент – 400,
Туркестанская область – 500.
Их выделили на педагогические, инженерные, IT специальности и естественные науки.
— Самый большой конкурс состоялся среди абитуриентов, которые выбрали образовательную программу «Стоматология» — 22 человека на одно место. Далее идут «Международные отношения и дипломатия» (14 человек), «Право» (11 человек), «Подготовка учителей музыки», «Подготовка учителей физической культуры» и «Психология» (по 10 человек), — рассказали в ведомстве.
Зачисление в вузы будет осуществляться до 25 августа включительно.
Список можно посмотреть здесь.