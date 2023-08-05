Четвёртого августа в полиции сообщили о расследовании кражи из церкви. Накануне пожертвования похитили в Свято-Никольском кафедральном соборе на улице Маметовой. Вор сломал ящик и забрал около 20 тысяч тенге. Пятого августа в Polisia.kz информировали о задержании подозреваемого.
— Стражи порядка с помощью систем видеонаблюдения, установленных в церкви, в течение суток установили личность подозреваемого и задержали 30-летнего жителя Мугалжарского района. Начато досудебное расследование по статье 188 УК РК «Кража», — рассказали правоохранители.
Сейчас проверяется причастность задержанного к аналогичным преступлениям.