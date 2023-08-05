- Алатауский район – на площадке перед рынками «Алатау» и «Акбулак» – с 1 августа до 30 сентября.
- Ауэзовский район – на территории ТРЦ «Москва», 8-й микрорайон, 37/1.
- Бостандыкский район – в ТРЦ Atakent Mall, улица Тимирязева, 42/31 – с 10 августа по 10 сентября.
- Жетысуский район – в Abdi company, проспект Сейфуллина, 465; ТЦ «Адем», улица Северное кольцо, 3 – с 1 августа по 31 августа.
- Турксибский район – в ТРЦ «Март Village», улица Зорге 18/3 – с 23 июля до 30 сентября.
- Медеуский район – на территории перед торговым центром «Алма», проспект Жибек жолы, 55 – с 14 августа в течение двух месяцев.
Вам может быть интересно
Снег и низовая метель ожидается на западе Казахстана 8 февраля
Синоптики также прогнозируют гололед.
Казахстанец получил штраф за то, что обрызгал грязью пешехода
Такой поступок в суде признали мелким хулиганством.
Қаңтарда 139 мың талапкер ҰБТ тапсырған
Қаңтар мен ақпанда 187 мыңнан астам талапкер ҰБТ тапсыруға өтініш білдірген.
Продавали куртки без документов: предпринимателя оштрафовали после жалобы покупателя в Уральске
Внеплановая проверка выявила нарушения при продаже верхней одежды — продавец не смог подтвердить безопасность товара.
Корь у детей и взрослых: первые признаки и что делать при заболевании
Симптомы болезни, меры защиты и советы родителям.
Кому отдых, а кому — работа над ошибками: подробный гороскоп на выходные 7–8 февраля
Предстоящие выходные обещают быть контрастными.
Госнужды или коммерческий интерес: в Атырау разгорается земельный скандал
Местные предприниматели заявили о давлении акимата.
В Казахстане введут новую систему контроля за медкнижками
Система автоматически отслеживает сроки действия медкнижек и уведомляет работодателей об истечении допуска к работе.
Морозы и метель: синоптики рассказали о погоде в Уральске на 7 февраля
В связи с гололёдом и сильным ветром в ряде западных областей, водителям рекомендуется быть предельно осторожными на трассах и по возможност...