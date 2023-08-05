В Алматы в некоторых районах уже начали свою работу ярмарки школьной формы и канцелярских товаров, передаёт informburo.kz. Где пройдут школьные ярмарки:
  • Алатауский район – на площадке перед рынками «Алатау» и «Акбулак» – с 1 августа до 30 сентября.
  • Ауэзовский район – на территории ТРЦ «Москва», 8-й микрорайон, 37/1.
  • Бостандыкский район – в ТРЦ Atakent Mall, улица Тимирязева, 42/31 – с 10 августа по 10 сентября.
  • Жетысуский район – в Abdi company, проспект Сейфуллина, 465; ТЦ «Адем», улица Северное кольцо, 3 – с 1 августа по 31 августа.
  • Турксибский район – в ТРЦ «Март Village», улица Зорге 18/3 – с 23 июля до 30 сентября.
  • Медеуский район – на территории перед торговым центром «Алма», проспект Жибек жолы, 55 – с 14 августа в течение двух месяцев.
В Алмалинском, Наурызбайском районах школьные ярмарки проводить не планируют.