Российского оппозиционера Алексея Навального приговорили к 19 годам колонии по делу о создании экстремистского сообщества, а именно Фонда борьбы с коррупцией (некоммерческая организация, которая занимается расследованием). Политик находится в колонии во Владимирской области с февраля 2021 года по делу «Ив Роше» (подробно можно прочитать на сайте Навального). Второго февраля 2021 года районный суд Москвы изменил Навальному условный срок на реальный за «нарушение условий испытательного срока». Условия он «нарушил», потому что был госпитализирован в Германию после отравления «новичком». 22 марта 2022 года Навального также приговорили к девяти годам лишения свободы по обвинениям в «особо крупном мошенничестве» и «в неуважении к суду».
— Цифра не имеет значения. Я отлично понимаю, что, как и многие политзаключенные, сижу пожизненный срок. Где пожизненность измеряется сроком моей жизни или сроком жизни этого режима. Цифра приговора не для меня. Она для вас. Вас, а не меня хотят испугать и лишить воли к сопротивлению, — написал после оглашения приговора Навальный в
.
Тем временем верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк выразил серьёзную обеспокоенность по поводу использования судебной системы в России в политических целях, сообщается на сайте организации. Поданным управления Верховного комиссара по правам человека, с февраля 2022 года в стране было арестовано около 20 000 человек за различные действия, направленные против вторжения России в Украину, включая протесты и публикации в социальных сетях.